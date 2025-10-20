BMW įlėkė į Asvejos ežerą: narai automobilį aptiko 2 metrų gylyje

Ugniagesių gelbėtojų narai automobilį aptiko maždaug 15 metrų nuo kranto, 2 metrų gylyje. Tokie įvykiai primena, kad užtenka vos akimirkos neatsargumo, kad kelionė baigtųsi ne ten, kur planavome. Kelyje visada išlikime budrūs, venkime skubėjimo, neblaškykime dėmesio ir įvertinkime eismo bei oro sąlygas.
Šį kartą viskas baigėsi laimingai, tačiau ne visada pasiseka taip. Atsakingas vairavimas – tai pagarba sau, keleiviams ir visiems kitiems eismo dalyviams. Būkime dėmesingi ir saugokime gyvybes – jų pakartoti neįmanoma.“