Nelaimės

Lazdijų policijos pareigūnai ieško dingusio vyro – paskutinį kartą buvo pastebėtas lošimo namuose

2025 m. spalio 20 d. 10:46
Alytaus apskrities VPK
Spalio 18 d. apie 18 val. Arminas Padas (gim. 1991 m.), gyvenantis Lazdijų r., Seirijų mstl. išvažiavo su jam priklausančiu automobiliu „Ford Mustang“ pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios.
Vyras yra apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesiai rudų plaukų. Išeidamas vilkėjo tamsius džinsus, šviesų džinsinį švarką, tamsią striukę. A. Padas nevaldo kairės rankos.
Lazdijų policijos pareigūnai užklausė gydymo ir teisėsaugos įstaigas, bendravo su aplinkiniais. Toliau vykdant paiešką, nagrinėjama vaizdo medžiaga ir atliekami tolimesni paieškos veiksmai.
Turimais duomenimis ieškomas vyras paskutinį kartą pastebėtas Druskininkų klube „Aqua“ ir vietos lošimo namuose. Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, prašome skubiai informuoti policijos pareigūnus tel. +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
dingopaieškaLazdijai
