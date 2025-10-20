Savaitgalį gaisre žuvo vienas žmogus – kitą ugniagesiams pavyko išgelbėti

Sekmadienį gaisre išgelbėtas vyras. 22.01 val., Radviliškyje, M. Valančiaus gatvėje, gaisras kilo gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, iš medinio namo veržėsi dūmai.
Ugniagesiai gelbėtojai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais įėjo į vidų ir iš namo išvedė vyrą. Žmogus nenukentėjo, po medikų apžiūros jis buvo paleistas.
Gaisro metu apdegė patalynė ir drabužiai, aprūko patalpos. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus name nėra.
Penktadienį, 21.12 val., pranešta, kad Šiaulių rajone, Kužių seniūnijoje, Noreikių kaime, dega automobilis, stovintis šalia namo. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė lengvasis automobilis „Ford Mondeo“.
Tarp degančio automobilio ir ūkinio pastato rastas apdegęs žmogaus kūnas. Gaisro metu sudegė visos automobilio degiosios detalės. Automobilyje rastas šildytuvas.
07.08 val., Klaipėdos rajone, Endriejavo seniūnijoje, Šilėnų kaime, kelyje Vilnius-Klaipėda, 278 km, atvira liepsna degė vilkiko „Volvo“ puspriekabė, kurioje buvo sukrautas metalo laužas. Iki atvykstant ugniagesiams, vilkiko vairuotojas puspriekabę jau buvo atkabinęs nuo vilkiko.
Gaisro metu sudegė puspriekabės galinis tiltas.
09.36 val., Alytuje, Vilniaus gatvėje, degė mikroautobusas „Latvija“. Gaisro metu sudegė visos mikroautobuso degiosios detalės, viduje buvę dviračiai ir kiti daiktai.
10.55 val., Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Žėbiškių kaime, pramonės paskirties statinyje degė 12 m aukščio demontuojamas žvyro transporteris.
Gaisro metu išdegė degiosios žvyro transporterio detalės, gumos, termiškai paveiktos metalinės įrenginio konstrukcijos.
17.43 val., Klaipėdos rajone, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškės kaime, įvyko dar vienas transporto priemonės gaisras: iš krautuvo baterijos rūko dūmai.
Iki atvykstant ugniagesiams, darbuotojai akumuliatorių jau buvo išnešę į lauką. Atvykę ugniagesiai kilusį gaisrą užgesino.
Šeštadienį, 17.21 val., Marijampolės savivaldybėje, Patašinės seniūnijoje, Bukonių kaime, degė apie 150 kub. m pjuvenų, kurios buvo sandėliuojamos atviroje teritorijoje.
Ugniagesiai gaisrą užgesino, perliejo vandeniu ir įmonės krautuvu perkasė apie 70 kub. m biokuro medžio drožlių.
17.27 val., Marijampolės savivaldybėje, Liudvinavo seniūnijoje, Dalginės kaime, degė medinis gyvenamasis namas.
Ugniagesiai apsaugojo malkinę, kuri priblokuota prie namo. Gaisro metu namas sudegė. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
22.25 val., Šalčininkų rajone, kelyje Vilnius-Šalčininkai, 26-ajame kilometre, degė automobilis „Fiat Punto“. Gaisro metu sudegė automobilio degiosios detalės.
Sekmadienį, 01.31 val., Raseinių rajone, Šiluvos seniūnijoje, Litvinų kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė ir buvo nuardytas pastato stogas, apdegė gyvenamosios patalpos.
03.21 val., Kaune, L. Ivinskio gatvėje, atvira liepsna degė medinė pavėsine su terasa, kuri priblokuota prie medinio namo. Gaisro metu sudegė pavėsinė, terasa, viduje buvę daiktai.
Nukentėjo ir namas: apdegė siena, apie 20 kv. m plastikinių dailylenčių, apsilydė plastikinės durys, išdužo trys langai. Apsilydė ir kito namo apie 50 kv. m plastikinių dailylenčių, išdužo stiklas. Pirminiais duomenimis, autonominis dūmų detektorius buvo, bet be elementų.
Penktadienį, 08.54 val., Kazlų Rūdoje, K. Donelaičio gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išvadavo moterį, kuri buvo persivėrusi koją ir įstrigusi tvoroje. Moteris perduota medikams.
14.21 val., pranešta, kad Vilniuje, Popieriaus gatvėje, vandens rezervuare įstrigo bebras. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, bebrą iškėlė ir perdavė asociacijos „Laukinių gyvūnų globa“ atstovui.
Šeštadienį, 01.17 val., Kėdainių rajone, Dotnuvos seniūnijoje, Piliamanto kaime, tvenkinyje rastas žmogaus kūnas. Ugniagesiai gelbėtojai žmogaus kūną iškėlė į krantą ir perdavė medikams.
11.23 val., Vilniaus rajone, Bezdonių seniūnijoje, Miškonių kaime, Nemenčinės plente susidūrė du automobiliai „Toyota“ ir „MB“.
Nors prispaustų žmonių nebuvo, bet ugniagesių gelbėtojų pagalbos reikėjo automobilio „Toyota“ keleivei, kuri negalėjo išlipti iš automobilio. Moteris iškelta iš automobilio ir perduota medikams.
