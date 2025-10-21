Kauno policija prašo eismo įvykio liudininkų pagalbos

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai aiškinasi eismo įvykio aplinkybes, kuomet spalio 16 d. apie 15.20 val. Kaune, Baltų prospekte, pirminiais duomenimis, tamsios spalvos visureigis (galimai „Nissan“ arba „Peugeot“) apgadino stovinčius automobilius „Nissan Primera“ ir „Toyota Corolla“.
Automobilis pasišalino iš įvykio vietos, nuvažiuodamas Baltų prospektu link Žemgalių gatvės.
Asmenis, vaizdo registratoriais užfiksavusius šį eismo įvykį, važiavusius tuo maršrutu panašiu metu bei galinčius suteikti bet kokios vertingos informacijos, prašome susisiekti su Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnais tel. 8700 644 86 arba 112 arba arba el. paštu egidijus.indriunas@policija.lt.