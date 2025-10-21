Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno policija prašo eismo įvykio liudininkų pagalbos

2025 m. spalio 21 d. 14:46
Kauno AVPK
Kauno policijos pareigūnai prašo padėti išsiaiškinti, kas apgadino du automobilius.
Daugiau nuotraukų (2)
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai aiškinasi eismo įvykio aplinkybes, kuomet spalio 16 d. apie 15.20 val. Kaune, Baltų prospekte, pirminiais duomenimis, tamsios spalvos visureigis (galimai „Nissan“ arba „Peugeot“) apgadino stovinčius automobilius „Nissan Primera“ ir „Toyota Corolla“.
Automobilis pasišalino iš įvykio vietos, nuvažiuodamas Baltų prospektu link Žemgalių gatvės.
Asmenis, vaizdo registratoriais užfiksavusius šį eismo įvykį, važiavusius tuo maršrutu panašiu metu bei galinčius suteikti bet kokios vertingos informacijos, prašome susisiekti su Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnais tel. 8700 644 86 arba 112 arba arba el. paštu egidijus.indriunas@policija.lt.
KaunasPolicijapagalba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.