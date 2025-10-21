Po tragiškos avarijos Šilutės rajone – naujos žinios apie 3 vaikų būklę: jau iškelti iš reanimacijos

Klaipėdos vaikų ligoninės Reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Linas Mikelis naujienų portalą Lrytas antradienį informavo, jog visi jie iš šio skyriaus jau yra iškelti.
Portalo žiniomis, pavojus nepilnamečių gyvybėms šiuo metu negresia.
Iškart po avarijos 8 vaikai buvo nuvežti į Kauno ir Klaipėdos ligonines, dauguma – į uostamiesčio gydymo įstaigą.
Tragedijos dieną, spalio 12-ąją, į Kauno klinikų reanimaciją buvo paguldytas vienas paauglys, o Klaipėdos ligoninės reanimacijoje atsidūrė 3 vaikai.
Visi keturi sunkias traumas patyrę nepilnamečiai reanimacijos skyrius dabar jau yra palikę. Anksčiausiai iš reanimacijos buvo iškeltas Kaune gydytas vaikinas, o prieš keletą dienų iškelti ir vaikai, buvę uostamiesčio ligoninės reanimacijoje.
Abi žuvusiosios – iš Šilutės krašto
Tragiška automobilių kaktomuša įvyko šeštadienį, apie 15 val. 55 min., Šilutės rajone, kelyje Kaunas-Jurbarkas-Šilutė ties Rudynu kaimu – pirminiais duomenimis, „Toyota Prius“ vairavusi 60 metų moteris bandė aplenkti kitas transporto priemones.
Išvažiavusi į priešingos krypties juostą, ji susidūrė su 3-ios serijos BMW, kurį vairavo 43 moteris ir 57 metų vyro vairuojamu visureigiu „Volkswagen Touareg“.
Abi vairuotojas iš siaubingai sumaitotų mašinų ištraukė ugniagesiai – jos buvo be gyvybės ženklų. Nelaimės vietoje greitosios pagalbos medikai konstatavo jų mirtį.
Žuvusios moterys gyveno Šilutės krašte.
Jaunesnė, 4 vaikų mama, dirbo grožio procedūrų srityje. Vaikus ji augino viena. Pastarieji patyrė įvairaus sunkumo traumas. Jauniausias per avariją sužalotas vaikas iš šios šeimos gimęs 2020 metais, vyriausias – 2008 metais.
„Toyota Prius“ vairuotoja vyko su keturiais 2009 metais gimusiais vaikais. Vienas jų yra jos anūkas.
Lemtingų akimirkų kaina
Šiuo metu yra apklausiami liudininkai, atliekami intensyvūs ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Automobilių greitis ir kiti svarbūs faktai paaiškės sulaukus techninės ekspertizės išvadų.
Visureigį „VW Touareg“ vairavęs vyras ir kartu su juo važiavusi moteris nenukentėjo.
Nė vienas iš automobilius vairavusių žmonių anksčiau nebuvo baustas už šiurkščius eismo taisyklių pažeidimus.
„Tragediją veikiausiai nulėmė viena-kita akimirka, pristigus atidumo“, – portalui pasakojo šaltiniai.
Organizuojama pagalba šeimai
Vienas žuvusios BMW vairuotojos vaikų priklauso Lietuvos šaulių sąjungai.
Po avarijos LŠS išplatino jautrią žinutę visuomenei:
„Tragiškoje avarijoje žuvo Klaipėdos apskrities rinktinės jaunojo šaulio mama – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.
Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies. Mūsų jaunasis šaulys po sunkios traumos yra gydomas Kaune.
Susitelkime ir padėkime vaikams šiuo sunku metu. Parodykime, kad jie neliko visai vieni.
Galintys prisidėti finansiškai, paramą prašome pervesti žuvusiosios sesei. Jurgita Tarozienė LT887300010029921808. Paskirtyje būtina nurodyti: Parama Egidijos vaikams“, – rašoma Šaulių sąjungos žinutėje socialiniame tinkle „Facebook“.
žūtysavarijaŠilutės rajonas
