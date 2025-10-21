Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Varėnos rajone iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas

2025 m. spalio 21 d. 10:52
Lrytas.lt
Pirmadienį 16 val. Varėnos rajone, Marcinkonių kaimo, tvenkinyje, buvo rastas paskendusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas.
Daugiau nuotraukų (1)
Iš vandens ištrauktą skenduolį apžiūrėjo policijos pareigūnai.
Per pirminę apžiūrą smurto žymių vyro kūne nebuvo pastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Varėnos rajonastvenkinysskenduolis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.