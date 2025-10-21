Orai
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. spalio 21 d. 10:52
Varėnos rajone iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas
2025 m. spalio 21 d. 10:52
Lrytas.lt
Pirmadienį 16 val. Varėnos rajone, Marcinkonių kaimo, tvenkinyje, buvo rastas paskendusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas.
Iš vandens ištrauktą skenduolį apžiūrėjo policijos pareigūnai.
Per pirminę apžiūrą smurto žymių vyro kūne nebuvo pastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Varėnos rajonas
tvenkinys
skenduolis
Rodyti daugiau žymių