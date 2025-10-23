Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno policija ieško be žinios dingusio Jonavos rajono gyventojo

2025 m. spalio 23 d. 17:21
Lrytas.lt
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Arnoldo Verchašovo (gim. 1972 m.).
Daugiau nuotraukų (1)
Vyras spalio 21 d. apie 18.00 val. autobusu išvažiavo iš Jonavos r. Bukonių k., turėjo atvykti į Jonavos r. Ruklos k., bet taip ir neatvyko.
Dingusiojo požymiai: stambaus kūno sudėjimo, ūgis apie 190 cm. Vilkėjo mėlynos spalvos striukę, tamsios spalvos bliuzoną, juodos spalvos sportines kelnes su baltomis juostomis šone, avėjo juodos spalvos sportinius kedus.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Arnoldo Verchašovo buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK VS vyriausiąją tyrėją Loretą Marcinkevičienę, el. paštu loreta.marcinkeviciene@policija.lt, telefonu Nr. +370 652 41541, +370 700 633 70 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
PolicijaJonavos rajonaspaieška
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.