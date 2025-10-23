Kauno policija ieško be žinios dingusio Jonavos rajono gyventojo

Vyras spalio 21 d. apie 18.00 val. autobusu išvažiavo iš Jonavos r. Bukonių k., turėjo atvykti į Jonavos r. Ruklos k., bet taip ir neatvyko.
Dingusiojo požymiai: stambaus kūno sudėjimo, ūgis apie 190 cm. Vilkėjo mėlynos spalvos striukę, tamsios spalvos bliuzoną, juodos spalvos sportines kelnes su baltomis juostomis šone, avėjo juodos spalvos sportinius kedus.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Arnoldo Verchašovo buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK VS vyriausiąją tyrėją Loretą Marcinkevičienę, el. paštu loreta.marcinkeviciene@policija.lt, telefonu Nr. +370 652 41541, +370 700 633 70 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
PolicijaJonavos rajonaspaieška
