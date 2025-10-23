Kauno Vakariniame aplinkkelyje įvyko dvi avarijos – sužaloti keturi žmonės

„Dvi avarijos vak. aplinkkelyje… kantrybės“, – 19.48 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešė kaunietė.
Vos po kelių minučių grupėje pasidalinta ir vaizdo įrašu.
„Mastaičiai link Akademijos, 19.40 val., kamštis nusimato“, – nurodė vaizdo autorius.
Jame matoma, jog viename eismo įvykių susidūrė mažiausiai du automobiliai, nelaimės vietoje dirba ugniagesiai bei medikai. Vienas iš automobilių – smarkiai apgadintas, ant važiuojamosios kelio dalies pažirusios įvairios lūženos.
„Via Balticos“ kelyje nuo Garliavos link Akademijos labai didelė masinė avarija. Daug greitosios pagalbos automobilių, gaisrinių ir dar kaukdami 3 atvažiuoja reanimobiliai“, – apie 20 val. papildė su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekusi kaunietė.
Kauniečiai taip pat informavo, jog kamštis formavosi ir dėl avarijos ant Č. Radzinausko (Lampėdžių) tilto.
Navigacijos „Waze“ duomenimis, apie 20 val. spūstis A5 kelyje driekėsi nuo Tirkiliškių iki Raudondvario plento.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, apie eismo įvykį nuo Mastaičių vykstant link Akademijos pranešta 19.21 val.
„Dalyvauja 4 automobiliai, yra sužeistų“, – nurodė pareigūnė.
Ji pažymėjo, jog vietoje dirba pareigūnai, eismas nukreipinėjamas.
Budintis pareigūnas 20.55 val. portalui patikslino, jog eismo įvykio metu nukentėjo keturi žmonės, vienas sunkios būklės. Pranešama, jog nukentėję eismo dalyviai – iš skirtingų transporto priemonių.
Viso avarijoje dalyvavo keturi lengvieji automobiliai.
Pasiteiravus, kokia šiuo metu eismo situacija A5 kelyje, pareigūnas nurodė, jog eismas pradeda judėti, spūstis šiuo metu gali siekti apie kilometrą. Anot jo, į nelaimės vietą jau vyksta tralas, kuris patrauks transporto priemones nuo kelio.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, avarija įvyko Ringaudų seniūnijoje esančiame Armaniškių kaime, „Via Baltica“ kelyje.
19.20 val. buvo gautas vyriškio pranešimas, kad važiuodamas automobiliu šis trenkėsi į stovinčius automobilius ir galimai kliudė žmogų.
Iš viso, kaip jau rašyta, susidūrė keturi automobiliai, prispaustų žmonių nebuvo, nukentėjo keturi asmenys.
Nelaimės vietoje ugniagesiai gelbėtojai suteikė pirmąją pagalbą, kol atvyko medikai, taip pat atjungė automobilių „VW Jetta“, „Toyota Prius“, „VW Touran“ ir „VW Golf“ akumuliatorius.
Visi nukentėję asmenys pristatyti į gydymo įstaigą.
