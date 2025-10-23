Konferencija
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje – stipri BMW ir „Porsche“ kaktomuša: į ligoninę išvežti trys žmonės

2025 m. spalio 23 d. 22:26
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vakare pagalbos tarnyboms buvo pranešta apie avariją Vilniuje, Ozo gatvėje.
Čia 20 val. 50 min. susidūrė automobiliai BMW ir „Porsche“.
Nukentėjo visi trys šiais automobiliais važiavę žmonės.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kai vairuotojo nesuvaldytas BMW perskriejo saugumo salelę ir įsirėžė į priešpriešine eismo juosta važiavusį „Porsche“.
Smūgis buvo stiprus. Abu automobiliai buvo stipriai apgadinti.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Prispaustų žmonių nebuvo, tačiau gelbėtojai padėjo vienam vyrui išlipti iš suknežinto automobilio.
Greitoji pagalba į ligoninę išvežė BMW ir „Porsche“ automobilių vairuotojus, bei šio automobilio keleivį. BMW keleivių nebuvo, o „Porshe“ važiavo du žmonės.
Pirminiais duomenimis rimtų sužalojimų nukentėjusieji nepatyrė.
Dėl avarijos buvo sutrikdytas eismas šia gatve.
VilniusavarijaBMW
