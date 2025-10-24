Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaNelaimės

Alytaus rajone – dviejų automobilių kaktomuša: žuvo vieno iš jų vairuotojas

2025 m. spalio 24 d. 16:56
Lrytas.lt
Papildyta
Penktadienio popietę Alytaus rajone per dviejų automobilių susidūrimą žuvo vieno iš jų vairuotojas.
Daugiau nuotraukų (9)
Policijos departamentas pranešė, kad penktadienį apie 15 val. 42 min. Alytaus rajone, Panemuninkėlių kaime, Normandijos-Nemuno gatvėje, automobilis „Škoda Roomster“ vairuojamas vyriškio (gim. 1972 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu automobiliu „Mercedes Benz GLE352“, kurį vairavo moteris (gim. 1972 m.).
Eismo įvykio metu žuvo automobilio „Škoda“ vairuotojas. 
„Mercedes Benz“vairuotoja ir kartu su ja važiavęs keleivis (gim. 2016 m.) nenukentėjo.
Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai. 
Alytaus rajonasavarijažuvo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.