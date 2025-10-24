Alytaus rajone – dviejų automobilių kaktomuša: žuvo vieno iš jų vairuotojas

Policijos departamentas pranešė, kad penktadienį apie 15 val. 42 min. Alytaus rajone, Panemuninkėlių kaime, Normandijos-Nemuno gatvėje, automobilis „Škoda Roomster“ vairuojamas vyriškio (gim. 1972 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu automobiliu „Mercedes Benz GLE352“, kurį vairavo moteris (gim. 1972 m.).
Eismo įvykio metu žuvo automobilio „Škoda“ vairuotojas.
„Mercedes Benz“vairuotoja ir kartu su ja važiavęs keleivis (gim. 2016 m.) nenukentėjo.
Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
Alytaus rajonasavarijažuvo
