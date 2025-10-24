Kauno centre – avarija: nukentėjo moteris

„Karaliaus Mindaugo/Birštono sankryža“, – 10 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė skaitytoja.
Jos atsiųstoje vaizdo medžiagoje matyti, jog avarijos metu galėjo susidurti du automobiliai, vietoje darbuojasi medikai. Matoma, jog į greitosios medicinos pagalbos automobilį gali būti transportuojamas žmogus.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, pranešimas apie eismo įvykį gautas 9.47 val.
Eismo įvykio metu Karaliaus Mindaugo pr. ir Birštono g. sankryžoje susidūrė automobilis „Volkswagen“, vairuojamas 1983 metais gimusios moters ir „KARMA“, vairuojamas 1976 metais gimusio vyro. „Abu vairuotojai blaivūs. Vairuotoja pristatyta į gydymo įstaigą“, – portalui komentavo O. Vaitkevičienė.