Šiauliuose kilo gaisras gumos gaminių įmonėje – sutelktos gausios ugniagesių pajėgos

Apie įmonės gamybinėse patalpose kilusį gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 12 val. 21 min.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos septynios autocisternos, autokopėčios ir štabo automobilis.
Pirminiais duomenimis, degė gamybinėse patalpose įrengtas dūmų ištraukimo ventiliatorius.
Gaisro gesinimui buvo nutiestos dvi vandens tiekimo linijos.
Apie gaisrą informuotas Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos skyrius.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), 12.32 val. gautas pranešimas apie gaisrą Liejyklos gatvėje įsikūrusioje įmonėje „Metso“.
Pirminiais duomenimis, degė gumos gaminiai bei virš jų esantis dūmų ištraukimo ventiliatorius.
Aplinkosaugininkai gaisro vietoje vertino situaciją.
Aplinkos apsaugos agentūros specialistai operatyviai atliko oro taršos sklaidos prognoztinį modeliavimą.
Informacijos apie nukentėjusius žmones nėra.
Pasak ugniagesių, 13.58 val. paskelbta gaisro lokalizacija.
Specialistai perspėja dėl dūmų
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jūsų pusę.
Specialistai arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
„Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti“, – nurodo NVSC.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Pasak specialistų, važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
