Kauno senamiestyje griuvo remonto seniai nematęs namas: nučiuožė didžioji dalis stogo

2025 m. spalio 25 d. 12:05
Kauno senamiestyje nukritus pastato stogui, buvo skubiai iškviestos pagalbos tarnybos – ugniagesiai gelbėtojai ieškojo, ar tarp griuvėsių nėra žmonių.
Pranešimas apie konstrukcijų griūtį M. Daukšos gatvėje, 29 a numeriu pažymėtame dviejų aukštų name buvo gautas penktadienį po pietų.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog buvo nukritusi didžioji stogo dalis.
Prestižiniame, gausiai turistų lankomoje miesto dalyje netoli Kauno arkikatedros, prabangių parduotuvių, viešbučių, restoranų esantis statinys – negyvenamas, seniai nematęs remonto.
Manoma, kad statinyje galėjo glaustis benamiai.
Ugniagesių-gelbėtojų operacijų vadovas naujienų portalui Lrytas šeštadienio rytą pranešė, jog žmonės griūties metu nenukentėjo.
Ugniagesiai į namą pateko, laužtuvu atidarę duris. Buvo patikrintas ir statinio kiemas – tarp griuvėsių nieko iš žmonių nerasta.
Avarinės būklės statinys šiuo metu yra aptvertas „Stop“ juosta, prie jo artintis pavojinga.
Policija aiškinasi, kas yra pastato savininkai.
Pastarieji veikiausiai bus įpareigoti imtis veiksmų statiniui sutvarkyti, kad jis nebekeltų grėsmės aplinkiniams. Šeimininkams už pastato nepriežiūrą gali būti skirtos baudos.
