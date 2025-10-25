30 metų vyrui pavyko išsigelbėti. Pasiekęs krantą, jis skubiai iškvietė pagalbą – atvyko ugniagesiai gelbėtojai, policija ir medikai.
Tuo tarpu katerio savininko, 51 metų vyro, rasti iki šiol nepavyksta.
Laive galėjo būti vartojami alkoholiniai gėrimai. Išsigelbėjusiam vyrui nustatytas lengvas girtumo laipsnis (1,14 prom.).
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė pirminiai paieškos veiksmai, kiek leido oro sąlygos, buvo atlikti tą patį vakarą.
Tačiau gelbėtojų darbą smarkiai apsunkino tamsus paros metas.
Pasak L. Banienės, šeštadienio rytą paieška yra tęsiama – atvyko Valstybės sienos apsaugos pareigūnai, ugniagesių tarnybos narai.
Kūno aptikti kol kas nepavyksta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios vyro paieškos.
