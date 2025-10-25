Konferencija
Policija ieško Panevėžio ir Telšių rajonuose dingusių nepilnamečių

2025 m. spalio 25 d. 09:35
Teisėsaugos pareigūnai ieško dviejų dingusių be žinios nepilnamečių.
Policija informavo, jog į pareigūnus kreipėsi 54 metų moteris, kuri pranešė, kad spalio 16 d. apie 07 val., iš namų, Panevėžio r., Trakiškio k., Liepų al., išėjo į mokyklą ir iki šiol negrįžo globotinis Mantvydas G., gim. 2009 m.
Dinguisiojo požymiai: apie 1,70 m. ūgio, liekno-smulkaus kūno sudėjimo, šviesių trumpai kirptų plaukų, ilga nosis, vilkėjo juodas kelnes „Adidas“, mėlynos spalvos striukę, avėjo juodos spalvos batais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas, paskelbta paauglio paieška.
Taip pat pranešta, kad spalio 24 dieną, Telšių r., Sėbų k., iš namų išėjo ir iki šiol negrįžta vaikinas, gim. 1997 m. Jis yra apie 180 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsiai rudos spalvos trumpų plaukų. Nešioja akinius, ant riešo tatuiruotės. Vilkėjo pilkos spalvos darbinius rūbus. Išeina ir negrįžta pirmą kartą.
