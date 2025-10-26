Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Judrioje Vilniaus sankryžoje – didelė avarija: moteris nuvežta į ligoninę, susidarė spūstys Viena juosta – uždaryta

2025 m. spalio 26 d. 15:36
Vilniuje, judrioje eismo vietoje susidūrus trims automobiliams, vienas žmogus buvo nuvežtas į ligoninę. Nelaimės vietoje susidarė didelės transporto priemonių spūstys.
Daugiau nuotraukų (3)
Avarija įvyko apie 13 val. 55 min., Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje.
Susidūrė du „Hyundai“ ir „Volvo“. Kas kaltas dėl avarijos, šiuo metu nustatinėjama.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas portalą Lrytas informavo, jog viename automobilių vykusiai moteriai prireikė medikų pagalbos – ji patyrė didelį šoką, galimai ir fizinius sužalojimus.
Greitosios pagalbos medikai išsamesnei apžiūrai pristatė ją į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
Po avarijos susiformavo ilgos transporto spūstys.
„Išvažiavimas iš miesto yra apsunkintas: už sankryžos viena juosta uždaryta.
Pareigūnai dirba įvykio vietoje. Kol kas neaišku, kas kaltininkas. Kadangi avarija įvyko sankryžoje, greičiausiai kažkuris vairuotojas važiavo, degant draudžiamam šviesoforo signalui“, – teigė Vilniaus apskrities VPK budėtojas.
Vilniusavarijasužeista moteris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.