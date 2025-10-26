Avarija įvyko apie 13 val. 55 min., Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje.
Susidūrė du „Hyundai“ ir „Volvo“. Kas kaltas dėl avarijos, šiuo metu nustatinėjama.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas portalą Lrytas informavo, jog viename automobilių vykusiai moteriai prireikė medikų pagalbos – ji patyrė didelį šoką, galimai ir fizinius sužalojimus.
Greitosios pagalbos medikai išsamesnei apžiūrai pristatė ją į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
Po avarijos susiformavo ilgos transporto spūstys.
„Išvažiavimas iš miesto yra apsunkintas: už sankryžos viena juosta uždaryta.
Pareigūnai dirba įvykio vietoje. Kol kas neaišku, kas kaltininkas. Kadangi avarija įvyko sankryžoje, greičiausiai kažkuris vairuotojas važiavo, degant draudžiamam šviesoforo signalui“, – teigė Vilniaus apskrities VPK budėtojas.
Vilniusavarijasužeista moteris
