Savaitgalį netrūko didelių avarijų: netoli Šakių išsiliejo 10 tonų pieno, neišvengta susidūrimo su briedžiu

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog avarija įvyko apie vidurdienį Kermuškalnio ir Sodybų gatvių sankryžoje. Pienvežis su priekaba buvo nuvažiavęs nuo kelio į griovį ir apvirtęs ant šono.
Iš viso krovinį sudarė 21 tona pieno. Nuostolis ir avarijos priežastys šiuo metu nustatinėjami.
Pienvežio vairuotojas ir kiti eismo dalyviai per avariją nenukentėjo. Ugniagesiai gelbėtojai atjungė sunkiasvorės transporto priemonės akumuliatorių, kad nekiltų gaisro pavojus.
Didelės avarijos šeštadienį buvo užfiksuotos ir kitose šalies vietovėse.
Šeštadienio vakarą kelyje „Via Baltica“, Marijampolės savivaldybės teritorijoje susidūrus automobiliams „Mercedes Benz“ ir „Suzuki Samurai“, vienas jų nulėkė į į griovį griovyje. Per avariją vienas žmogus patyrė galvos traumą, iš žaizdos tekėjo kraujas – pirminiais duomenimis, pavojus jo gyvybei negresia. Abu automobiliai – smarkiai suniokoti.
Šeštadienio rytą Kelmės rajone, kelyje Ryga-Šiauliai-Tauragė-Karaliaučius automobilį „Ford Focus“ vairavęs blaivus 75 metų vyras, bandydamas aplenkti į kairę sukusį „Mitsubishi Outlander“, sukėlė avariją. Jos metu buvo sužeistas „Ford“ vairuotojas ir kartu su juo vykusi bendraamžė moterį.
Sekmadienio naktį, apie 2 valandą Santakų kaime (Šakių rajonas), kelyje Šakiai-Vilkaviškis prieš remontuojamą tiltą „VW Passat“ vairavęs vyras partrenkė staiga į važiuojamąją dalį išbėgusį briedį. Nuo smūgio buvo pramuštas variklio karteris, išliejo tepalas, kurį surinko ugniagesiai.
Vairuotojui stipriai nenukentėjo. Lrytas žiniomis, gyvūnas nugaišo.
Tą pačią naktį skaudi avarija įvyko Ūnikių kaime (Raseinių r.) – nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus „Audi A3“, juo važiavę žmonės buvo nuvežti į ligoninę. Ugniagesiai atjungė akumuliatorių, nušlavė kelio dangą, budėjo, kol atvyko techninė pagalba.
AvarijosŠakių rajonaspienvežis
Rodyti daugiau žymių