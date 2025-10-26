Ugniagesiai to dar nėra matę: kelionės namo atomazga – su kiaurai perverta koja

Ilgametę patirtį turintys gelbėtojai teigė, kad su tokia nelaime jie susidūrė pirmą kartą gyvenime. Tą rytą komanda gavo pranešimą, kad Kazlų Rūdos pakraštyje esančioje gatvėje tvoroje įstrigo žmogaus koja, negali jos ištraukti.
Atvykę gelbėtojai rado persisvėrusią per tvorą ir žemyn galva kabančią moterį.
Metalinis virbas jai buvo įsmigęs į šlaunį.
Pasirodo, moteris, pasilypėjusi ant skersinio, neišlaikė pusiausvyros, griuvo žemyn, o strypas, plėšdamas raumenis, smigo per kelį iki pat blauzdos.
Nelaimėlė negalėjo pasakyti, kiek laiko ji kabėjo ant tvoros, nes nuošalioje gatvėje, kurios vienoje pusėje yra miškas, tuo metu nebuvo praeivių. Ją pastebėjo atsitiktinai pro šalį važiuojantis žmogus ir iškvietė pagalbą.
Laimė, moteris nespėjo stipriai nukraujuoti.
Gelbėtojai jai uždėjo turniketą ir, kol atvyko medikai, teikė pirmąją pagalbą. Koją persmeigusį virbą jie nukirpo hidraulinėmis žirklėmis.
Susižalojusią moterį medikai į Kauno klinikas išvežė su kojoje styrančiu strypo gabalu.
Moteris nebuvo praradusi sąmonės ir pasakojo, kad per maždaug pusantro metro aukščio metalinių virbų tvorą ji lipo nebe pirmą kartą, tik šį kartą slystelėjo. Gelbėtojai svarstė, kodėl moteris į kiemą nėjo pro vartus.
Keli metrai nuo tos vietos, kur įvyko nelaimė, yra dveji vartai. Vieni jų tąkart buvo atrakinti.
Kazlų RūdaugniagesiaiKauno klinikos
Rodyti daugiau žymių