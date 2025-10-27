Lrytas Premium prenumerata tik
Birštone automobilyje rastas miręs vyras

2025 m. spalio 27 d. 10:46
Sekmadienio rytą Birštone automobilyje rastas negyvas vyras.
Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, 1965 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas apie 7.50 val. Kęstučio gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilio „Renault Modus“ priekinėje vairuotojo sėdynėje.
Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių kūno sužalojimų.
Dar vieno vyro lavonas tą pačią dieną Alytaus rajono savivaldybėje buvo rastas apie 12.30 val.
Anot teisėsaugos, 1973 metais gimęs vyras rastas negyvas Nemunaičio seniūnijoje, Gečialaukio kaime esančiame miške, ant kelio.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus mirties priežastims nustatyti.
