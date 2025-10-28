Panevėžio policija ieško dingusio nepilnamečio, prašo visuomenės pagalbos

Kaip rašoma policijos pranešime, spalio 16 d. apie 7 val. iš namų į mokyklą išėjo nepilnametis Mantvydas Grigaliūnas (gim. 2009 m.) ir negrįžo.
M.Grigaliūno požymiai: apie 1,70 metro ūgio, liekno-smulkaus kūno sudėjimo, šviesių trumpai kirptų plaukų, ilga nosis, vilkėjo juodas kelnės „Adidas“, mėlynos spalvos striukę, avėjo juodos spalvos batais.
Gyventojus, galinčius suteikti vertingos informacijos apie nepilnamečio buvimo vietą, policija prašo pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Irminai Ilgūnienei telefonu +370 700 62 919, el. p. irmina.ilguniene@policija.lt.