Masinė avariją autostradoje prie Kauno užkimšo eismą važiuojant nuo Vilniaus, nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, spalio 28 d. apie 16 val. 50 min. buvo gautas pranešimas, jog A-1 kelyje, važiuojant link Vilniaus, pravažiavus maitinimo įstaigą „Deivina“, susidūrė 4 automobiliai.
„Pirminiais duomenimis, laikinai visiškai sustojo eismas kryptimi link Vilniaus“, – pranešė policija.
Netrukus Kauno apskrities patikslino informaciją, kad eismas sustojęs ne Vilniaus link, o nuo Vilniaus.
„Nuvykus pareigūnams patikslinta, kad uždarytas eismas nuo Vilniaus link Kauno, netoli Biruliškių kaimo – neprivažiavus kavinės „Pas Lado“.
Susidūrė 4 automobiliai – KIA, dvi „Škodos“ bei „Opel“, – rašoma policijos pranešime.
Vieno automobilio vairuotojas iš įvykio vietos išvežtas į ligoninę.
Kiek po 18 val. policija taip pat pranešė, kad buvo atlaisvinta viena eismo juosta, pareigūnai pradėjo regliuoti eismo srautus.
Pirminiais duomenimis, susidūrė automobiliai „Škoda“, kurį vairavo vyras (gim. 1967 m.), „Kia“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1982 m.), „Opel“, kurį vairavo moteris (gimusi 1990 m.), bei dar vienas automobilis „Škoda“, kurį vairavo vyras (gim. 1971 m.).
Į ligoninę nuvežtas pirmo automobilio „Škoda“ vairuotojas (gim. 1967 m.).
Įvykis tiriamas.
masinė avarijaautostradaKaunas
