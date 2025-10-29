Konferencija
Nelaimės

Panevėžyje susidūrė du automobiliai – jų vairuotojai išvežti į ligoninę

2025 m. spalio 29 d. 08:09
Lrytas.lt
Trečiadienį ryte Panevėžyje susidūrė du automobiliai.
Apie eismo įvykį Stoties – Kerbedžio gatvių sankryžoje policijai buvo parnešta 7 val. 06 min.
Čia susidūrė automobiliai „Honda“ ir „Toyota“, kurių vairuotojai išvežti į ligoninę.
Avarijos aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
PanevėžysavarijaLigoninė
