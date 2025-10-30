Baisus radinys Vilniaus r.: pas brolį atvykęs vyras rado du jau šaltus kūnus

Pranešimas apie nelaimę Nemėžyje spalio 30 d. gautas apie 10 val. 13 min. Pagalbos telefonu paskambinęs vyras pranešė, kad atvykęs aplinkyti brolio (gim. 1965 m.), jį rado negyvą.
Pranešėjas sakė, kad greta rado ir negyvą brolio žmoną.
Abu kūnai jau atšąlę, panašu, kad žmonės mirė prieš kurį laiką.
Brolio ir jo žmonos kūnus radęs vyras pareigūnus iškarto informavo, kad pora dažnai vartodavo alkoholį.
Į įvykio vietą išvyko gausios policijos pajėgos. Pareigūnai pradėjo aiškintis poros mirties aplinkybes.
Tikslią mirties priežastį dabar turėtų nustatyti teismo medicinos eksperta. Jie taip pat turėtų nustatyti ir kada tiksliai žmonės mirė.
mirė vyrasmirė moterisVilniaus rajonas
