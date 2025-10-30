Konferencija
Ugniagesiai išgelbėjo į ugnies spąstus patekusios Naujosios Akmenės gyventojos gyvybę

2025 m. spalio 30 d. 14:54
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Ketvirtadienį ryte Naujojoje Akmenėje ugniagesiai išgelbėjo gaisro apimtame bute likusios moters gyvybę.
Apie 6.12 val. ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą – daugiabutyje per vieno buto langą veržiasi dūmai. Vos per kelias minutes į įvykio vietą atskubėjusiems ugniagesiams gelbėtojams teko veikti greitai.
Pirmajame aukšte esančio buto langas buvo greičiausias kelias patekti į vidų. Per jį ugniagesiai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais pateko į butą ir viduje buvo rasta moteris, sukniubusi prie išėjimo durų.
Ugniagesiai gelbėtojai iškėlė moterį per langą ir perdavė medikams. Nukentėjusioji išvežta į gydymo įstaigą.
Gelbėjimo operacijoje dalyvavo Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 3-ios pamainos pareigūnai: pamainos vadas Paulius Ratkevičius, ugniagesiai gelbėtojai Artūras Kojelis, Vygantas Levinas, Gintautas Samauskis, Artūras Ulmis, Raimundas Spudulis ir Artūras Silius.
Apsilankęs įvykio vietoje Akmenės PGT vyriausiasis specialistas Vaidotas Adomaitis teigia, kad viena iš pagrindinių versijų, kodėl kilo gaisras – įvyko trumpasis jungimas elektros instaliacijoje. Nustatyta, kad bute buvo įrengtas autonominis dūmų detektorius, bet neaišku, ar jis veikė.
Per gaisrą sudegė sofa-lova, mikrobangų krosnelė, stalas, apdegė ir aprūko visos buto patalpos sienos ir lubos, namų apyvokos daiktai. Įvykis tiriamas.
