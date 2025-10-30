Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje dingo 14-metė: paieška trunka jau beveik du mėnesius

2025 m. spalio 30 d. 08:52
Sostinės policija ieško dingusios 14 metų vilnietės Polinos Komlevos. Pareigūnai informavo, jog šių metų rugsėjo 5 d. nepilnametė išėjo iš namų Vilniuje ir iki šiol negrįžo.
Daugiau nuotraukų (3)
Dingusios mergaitės požymiai: 160 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų, šviesiai rudų plaukų.
Žmones, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Raimundą Butovič, tel. +370 700 57696, el. paštu raimund.butovic@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Vilniusnepilnametėpaieška
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.