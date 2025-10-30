Vilniuje dingo 14-metė: paieška trunka jau beveik du mėnesius

Dingusios mergaitės požymiai: 160 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų, šviesiai rudų plaukų.
Žmones, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Raimundą Butovič, tel. +370 700 57696, el. paštu raimund.butovic@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Vilniusnepilnametėpaieška
