Lazdijų rajone esančiame žirgyne sprogo krosnis

Ugniagesių duomenimis, 21.34 val. pranešta, kad Seirijų miestelyje, Metelių gatvėje, žirgyne, sprogo malkinė krosnis, o aplink jį dega daiktai.
Atvykus į įvykio vietą, joje atviros liepsnos nebuvo. Katilinės patalpoje rasti aplink pečių degantys popieriai, patalpa uždūminta. Anot PAGD, gaisro metu aprūko katilinės patalpos sienos.
Išsaugota ferma su viduje buvusiais 50 žirgų, taip pat gyvenamasis pastatas, priblokuotas prie fermos. Dūmų detektorių patalpose buvo.
ugniagesiaiLazdijų rajonasžirgynas
