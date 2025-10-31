Konferencija
Naujojoje Akmenėje ir Utenos rajone kilo gaisrai daugiabučiuose, nukentėjo viena moteris

2025 m. spalio 31 d. 09:21
Ketvirtadienį Naujojoje Akmenėje ir Utenos rajone kilo gaisrai daugiabučiuose, informavo ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, 6.12 val. pranešta, kad Naujojoje Akmenėje, Respublikos gatvėje esančiame daugiabučiame gyvenamajame name, kilo gaisras.
Atvykus į įvykio vietą, pro vieno iš butų langų rūko dūmai. Viduje, prie buto lauko durų, buvo rasta sukniubusi sąmoninga moteris, kuri perduota medikams. Medikai nukentėjusiąją, kuri galimai apsinuodijo dūmais, išvežė į gydymo įstaigą.
Anot ugniagesių, kambaryje, kuriame kilo gaisras, sudegė sofa-lova, mikrobangų krosnelė ir stalas, stipriai aprūko sienos bei lubos, apdegė kiti namų apyvokos daiktai.
Bute dūmų detektorius buvo įrengtas.
Anot PAGD, 7.03 val. gautas pranešimas apie gaisrą Utenos rajone, Smėlio gatvėje esančiame daugiabutyje gyvenamajame name.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, penkių aukštų daugiabučio namo laiptinė buvo uždūminta, jaučiamas degėsių kvapas. Paaiškėjo, kad naktį buvo padegtos buto durys.
Gaisrą užgesino daugiabučio gyventojai. Ugniagesiai išvėdino laiptinės patalpas.
Gaisro metu apdegė buto durys, aprūko siena.
