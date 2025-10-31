Lrytas Premium prenumerata tik
Panevėžio rajone užgesinus degusį namą, rastas mirusio vyro kūnas

2025 m. spalio 31 d. 08:18
Papildyta
Panevėžio rajone ketvirtadienį užgesinus degusį namą, rastas mirusio vyro kūnas, informavo policija.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 8.33 val. Daukniškių kaime užgesinus gaisrą gyvenamajame name, gaisravietėje rastas vyro (gim. 1944 m.) sudegęs kūnas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiams reaguojant į pranešimą dėl gaisro ir atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna. Gaisro metu sudegė stogo konstrukcija, antras aukštas, viduje buvę namų apyvokos daiktai.
Likusios pirmo aukšto sienos buvo išardytos. Žmogaus kūnas ugniagesių buvo rastas, atliekant baigiamuosius darbus gaisravietėje. 
