Nelaimės

Liūdna paieškų atomazga: nuo spalio dingęs vyras rastas negyvas miške greta Druskininkų

2025 m. lapkričio 2 d. 10:57
Greta Druskininkų esančiame miške rastas kūnas vyro, kurio buvo ieškoma nuo spalio. Dar vienas miške miręs vyras rastas Varėnos rajone.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 15 val. 10 min. Druskininkuose, važiuojant link Švendubrės kaimo, miško masyve, rastas vyro (gim. 1985 m.) kūnas.
Policija praneša, kad vyras nuo spalio mėnesio buvo ieškomas kaip dingęs be žinios. 
Dar vienas miręs vyras miške lapkričio 1 d. rastas Varėnos rajone. Apie 17 val. 50 min. Geidukonių kaimo miško masyve, rastas vyro (gim. 1971 m.) kūnas be išorinių kūno sužalojimų.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnai perduoti teismo medicinos ekspertams.
