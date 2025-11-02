Paaiškėjo daugiau detalių apie kraupią avariją Kaune: prie apvirtusio automobilio net įvyko muštynės

Šeštadienį „Kas vyksta Kaune“ rašė apie naktį iš penktadienio į šeštadienį avaringoje Kovo 11-osios ir Dujotiekio gatvių sankryžoje apvirtusį „CityBee“ automobilį.
Liudininkų teigimu automobilis važiavo didesniu nei leistinu greičiu, kliudė šviesoforą ir apsivertė, būta smarkaus smūgio.
Į įvykio vietą suskubėjo gausios policijos, ugniagesių ir medikų pajėgos.
Kaip rašoma Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įvykių suvestinėje, iš sumaitotos mašinos vairuotoją gelbėtojams teko laisvinti specialia įranga. Vėliau jis perduotas medikams.
Pasirodžius straipsniui su redakcija susisiekė skaitytojas informuodamas apie įvykio vietoje kilusias muštynes.
„Atsirado tokių, kurie norėjo traukti dar gyvus žmones iš automobilio be medikų, o kiti neleido – dėl to įvyko muštynės“, – rašė vaizdo įrašu pasidalinęs skaitytojas.
Kaip matoma jame, įvykio vietoje kilo konfliktas bent tarp 5 žmonių. Taip pat vaizdo įraše matoma ir daugiau detalių iš avarijos vietos.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad policija pranešimą apie apvirtusį automobilį Kovo 11-osios g. gavo 2 val. Vos po dviejų minučių užfiksavo kitą pranešimą, kad prie apvirtusio automobilio vyksta konfliktas.
Atvykus į įvykio vietą buvo rastas apvirtęs „Nissan Qashqai“ automobilis bei viduje prispaustas 2005 m. gimimo vairuotojas, kuris vėliau buvo ištrauktas ir perduotas medikams, kurie jį pristatė į gydymo įstaigą.
Kartu važiavo ir 2004 m. gimimo vyras, kuris iš apvirtusio automobilio, pirminiais duomenimis, išlipo pats. Jam medikų pagalbos neprireikė.
Įvykio vietoje buvo ir dar du vyrai, kurie paaiškino, kad važiavo netoliese, kai apvirto automobilis, todėl sustojo padėti ir pranešė tarnyboms.
Duomenų, kad vyko konfliktas, iš įvykio vietoje buvusių žmonių negauta, rašo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.