Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaNelaimės

Paaiškėjo daugiau detalių apie kraupią avariją Kaune: prie apvirtusio automobilio net įvyko muštynės

2025 m. lapkričio 2 d. 12:03
Naktį iš spalio 31-osios į lapkričio 1-ąją Kovo 11-osios gatvėje įvyko šiurpi avarija. Policija atskleidė, kad prie apvirtusio automobilio įvyko konfliktas, pateikė daugiau duomenų apie įvykio aplinkybes. Liudininkai pasidalino filmuota medžiaga.
Daugiau nuotraukų (1)
Šeštadienį „Kas vyksta Kaune“ rašė apie naktį iš penktadienio į šeštadienį avaringoje Kovo 11-osios ir Dujotiekio gatvių sankryžoje apvirtusį „CityBee“ automobilį.
Liudininkų teigimu automobilis važiavo didesniu nei leistinu greičiu, kliudė šviesoforą ir apsivertė, būta smarkaus smūgio.
Į įvykio vietą suskubėjo gausios policijos, ugniagesių ir medikų pajėgos.
Kaip rašoma Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įvykių suvestinėje, iš sumaitotos mašinos vairuotoją gelbėtojams teko laisvinti specialia įranga. Vėliau jis perduotas medikams.
Pasirodžius straipsniui su redakcija susisiekė skaitytojas informuodamas apie įvykio vietoje kilusias muštynes.
„Atsirado tokių, kurie norėjo traukti dar gyvus žmones iš automobilio be medikų, o kiti neleido – dėl to įvyko muštynės“, – rašė vaizdo įrašu pasidalinęs skaitytojas.
Kaip matoma jame, įvykio vietoje kilo konfliktas bent tarp 5 žmonių. Taip pat vaizdo įraše matoma ir daugiau detalių iš avarijos vietos.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad policija pranešimą apie apvirtusį automobilį Kovo 11-osios g. gavo 2 val. Vos po dviejų minučių užfiksavo kitą pranešimą, kad prie apvirtusio automobilio vyksta konfliktas.
Atvykus į įvykio vietą buvo rastas apvirtęs „Nissan Qashqai“ automobilis bei viduje prispaustas 2005 m. gimimo vairuotojas, kuris vėliau buvo ištrauktas ir perduotas medikams, kurie jį pristatė į gydymo įstaigą.
Kartu važiavo ir 2004 m. gimimo vyras, kuris iš apvirtusio automobilio, pirminiais duomenimis, išlipo pats. Jam medikų pagalbos neprireikė.
Įvykio vietoje buvo ir dar du vyrai, kurie paaiškino, kad važiavo netoliese, kai apvirto automobilis, todėl sustojo padėti ir pranešė tarnyboms.
Duomenų, kad vyko konfliktas, iš įvykio vietoje buvusių žmonių negauta, rašo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
muštynėsavarijaKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.