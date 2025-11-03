Savaitgalį ugnis pasiglemžė žmogaus gyvybę

Šeštadienį, 12.59 val., gautas pranešimas, kad Kelmės rajone, Kelmės apylinkių seniūnijoje, Biliškių kaime, dega gyvenamasis namas, viduje gali būti žmogus.
Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna. Ugniagesiai, su kvėpavimo organų apsaugos aparatais įėję į namo vidų, virtuvėje rado žmogaus kūną.
Gaisro metu sudegė ir sukrito namo stogas, išdegė virtuvė ir joje buvę namų apyvokos daiktai, kiti kambariai apdegė ir aprūko. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, name nebuvo.
Penktadienį, 14.21 val., Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Lindiniškių kaime, degė gyvenamojo namo stogo apšiltinimas. Gaisro metu išdegė ir išardyta 30 kv. m stogo. Autonominiai dūmų detektoriai name įrengti.
Šeštadienį, 01.16 val., Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, Ražių kaime, atvira liepsna degė automobilis „Toyota Avensis“. Gaisro metu automobilis sudegė. Apdegė automobilio „Opel Vectra“ galinės dalies degiosios detalės.
03.43 val., Prienų rajone, Šilavoto seniūnijoje, Prienlaukio kaime, gaisras kilo kaimo turizmo sodyboje, administracinėse patalpose.
Gaisro metu išdegė pastato vidus, karštis paveikė skardinę stogo dangą. Pastate buvo priešgaisrinė signalizacija.
14.26 val., Akmenės rajone, Ventos seniūnijoje, Ventos kaime, viename daugiabučio bute kilo gaisras – degė baldai. Gaisro metu apdegė apie 10 kv. m kambario sienų, sudegė spinta ir joje buvusios knygos, išdužo langų stiklai, aprūko patalpos.
Gyventojai, kuri galimai patyrė šoką, suteikta medicininė pagalba. Bute buvo ir veikė autonominis dūmų detektorius.
22.22 val., Kretingoje, Laisvės gatvėje, mediniame daugiabutyje, bendro naudojimo patalpose, tvyrojo daug dūmų. Mansardos aukšte degė elektros skydinė.
Gyventojas kilusį gaisrą, iki atvykstant ugniagesiams, gesino parankinėmis priemonėmis. Gaisro metu apdegė medinė siena, aprūko lubos, apsilydė elektros laidai.
Sekmadienį, 00.38 val., Alytaus rajone, Alytaus seniūnijoje, Navickų kaime, gaisras kilo gyvenamajame name.
Gaisro metu sudegė šildytuvas, televizorius, aprūko kambarys ir koridorius. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, nebuvo.
14.29 val., Šakių rajone, Žvirgždaičių seniūnijoje, Janukiškių kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė namo mansarda. Autonominis dūmų detektorius name įrengtas.
Šeštadienį, 01.58 val., Kaune, Gričiupio seniūnijoje, Kovo 11-osios gatvėje, sankryžoje apvirtus automobiliui „Nissan Qashqai“, jo viduje buvo žmogus, kuris negalėjo išlipti.
Ugniagesiai gelbėtojai žmogų išlaisvino ir perdavė medikams. Automobilis atverstas ir atjungtas jo akumuliatorius.
13.22 val., Kaišiadoryse, Gedimino gatvėje, užstrigus liftui prie pėsčiųjų tilto, ugniagesiai gelbėtojai vadavo tris žmones, buvusius lifto viduje.
Panaudoję parankines priemones ir pravėrę lifto duris, jie išlaisvino įstrigusiuosius. Vienam iš jų pasijutus blogai, iškviesti medikai.
18.35 val. Klaipėdoje, Švepelių gatvėje, automobilis „Ford Galaxy“ nuvažiavo nuo kelio ir pakibo ant skardžio. Šio automobilio viduje buvo du žmonės, kurie negalėjo išlipti.
Ugniagesiai gelbėtojai automobilį stabilizavo ir iš jo iškėlė žmones.
Sekmadienį, 18.26 val., Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje, Plytninkų viensėdyje, tvenkinyje tarp šakų įstrigo vyras su plaustu ir negalėjo pasiekti kranto.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, vyrą pargabeno į krantą ir perdavė medikams.
23.51 val., Kaune, Raudondvario plente, įvyko autoįvykis.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, automobilis „BMW“ buvo atsitrenkęs į gatvės apšvietimo stulpą, automobilio viduje buvusiam vyrui medikai konstatavo mirtį. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išlaisvino vyro kūną iš automobilio.
