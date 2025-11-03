Sumaištis A1 magistralėje: fiksuoti 3 eismo įvykiai

„Nuo Klaipėdos pusės, prie Muniškių viaduko, avarija, kamštis, ir šviežiai apsivertęs nuo Kauno link Klaipėdos – iš karto už „Megos“. Nelėkit, vėžėse daug vandens. Lėčiau, bet užtikrinčiau“, – 14 val. 43 min. pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, pirminiais duomenimis magistralėje nuo ryto fiksuoti trys eismo įvykiai.
Apie 10 val. 48 min. A1 kelyje, Klaipėda-Vilnius kryptimi, ties posūkiu į Sitkūnus, susidūrė trys transporto priemonės: „Audi“, kurį vairavo 2003 metais gimusi moteris, sunkvežimis „Volvo“, kurį vairavo 1958 metais gimęs vyras, ir automobilis „Volvo“, kurį vairavo 1971 metais gimęs vyras, pastarasis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
Policijai dirbant šiame eismo įvykyje, netoliese, įvyko dar viena avarija.
O. Vaitkevičienės duomenimis, 12 val. 40 min. A1 kelyje susidūrė du automobiliai: „Mercedes-Benz“, kurį vairavo 2004 metais gimęs vyras, ir „Volvo“, kurį vairavo 2006 metais gimusi moteris. Eismo įvykio dalyviai nenukentėjo, jie pildė eismo įvykio deklaraciją.
Avarija ir Klaipėdos link
Apie 14 val. 33 min. ties IX forto viešojo transporto stotele, A1 kelyje, susidūrė du automobiliai, apvirto BMW.
O. Vaitkevičienės duomenimis, apvirtusį BMW vairavo 1993 metais gimęs vyras, kartu su juo vyko 1996 metais gimęs keleivis, pastarasis pristatytas į gydymo įstaigą.
Kitą, taip pat BMW, automobilį vairavo 1992 metais gimusi moteris.
Eismo įvykio dalyviai blaivūs, nelaimės metu apgadinti kelio atitvarai, laikinai uždaryta viena eismo juosta.