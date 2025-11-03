Vilniaus Naujamiestyje BMW rėžėsi į medį – vairuotojas girtas

Pranešimas apie avariją Vilniuje, ties Švitrigailos g. ir T.Ševčenkos gatvės sankirta, pagalbos telefonu gautas apie 19 val. Buvo pranešta, kad automobilis trenkėsi į medį, ar kas nors nukentėjo, pranešėjai negalėjo pasakyti.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos – policijos patruliai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus gelbėtojams, vairuotojo mašinoje nebuvo.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir grįžo į komandą.
Tuo tarpu Vilniaus policijoje informavo, kad vairuotojas, savo automobilio BMW nesuvaldė būdamas girtas. Pirmu pūtimu jaunas vyras (gim. 1997 m.) į alkotesterį pripūtė 1,86 prom., antru – 1,74 prom.
„Medikų pagalbos niekam neprireikė“, – informavo policija.
Avarija įvyko lyjant.
Smūgis į medį buvo stiprus, net išlūžo automobilio ratai.
Per avariją buvo apgadintas ir tvarkingai šone stovėjęs automobilis „Peugeot“.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
girtas vairuotojasVilniusMedis
Rodyti daugiau žymių