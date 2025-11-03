Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus Naujamiestyje BMW rėžėsi į medį – vairuotojas girtas

2025 m. lapkričio 3 d. 19:28
Lrytas.lt
Vilniuje lyjant lietui pirmadienio vakarą nesuvaldytas automobilis trenkėsi į medį. Po avarijos ant kojų buvo sukeltos visos sostinės operatyvinės tarnybos. Pasak policijos, vairuotojas savo automobilio BMW nesuvaldė būdamas girtas.
Pranešimas apie avariją Vilniuje, ties Švitrigailos g. ir T.Ševčenkos gatvės sankirta, pagalbos telefonu gautas apie 19 val. Buvo pranešta, kad automobilis trenkėsi į medį, ar kas nors nukentėjo, pranešėjai negalėjo pasakyti.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos – policijos patruliai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus gelbėtojams, vairuotojo mašinoje nebuvo.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir grįžo į komandą.
Tuo tarpu Vilniaus policijoje informavo, kad vairuotojas, savo automobilio BMW nesuvaldė būdamas girtas. Pirmu pūtimu jaunas vyras (gim. 1997 m.) į alkotesterį pripūtė 1,86 prom., antru – 1,74 prom.
„Medikų pagalbos niekam neprireikė“, – informavo policija.
Avarija įvyko lyjant. 
Smūgis į medį buvo stiprus, net išlūžo automobilio ratai.
Per avariją buvo apgadintas ir tvarkingai šone stovėjęs automobilis „Peugeot“.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
