Avarija Kaune – susidūrus dviems automobiliams, nukentėjo mažametis

„Link Muravos sankryžos venkite kamštis geras nuo bazės“, – 18.05 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešė eismo įvykio nuotrauka pasidalijęs kaunietis.
Nuotraukoje matyti, jog nelaimės vietoje dirba net trys pareigūnų ekipažai, važiuojamoji kelio dalis padengta lūženomis.
Susiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčia pareigūne, ši nurodė, jog avarija įvyko Pramonės prospekto ir Partizanų gatvės sankryžoje. Pranešimas apie įvykį gautas 17.42 val.
„Susidūrė du „Toyota“ markės automobiliai. Avarijos kaltininkas vienas iš „Toyota“ automobilių, vairavo moteris, nukentėjo keleivis – mažametis vaikas, jis dėl galvos sumušimo pristatytas į gydymo įstaigą. Pavojus gyvybei negresia“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo budinti pareigūnė pažymėdama, jog avarijos metu automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
Ji nurodė, jog šiuo metu minimoje vietoje ribojamas eismas, tad gali būti spūstis.
„Keliamas dronas, registruojamas eismo įvykis“, – paaiškino Kauno policijos atstovė.
Navigacijos programos „Waze“ 18.21 val. duomenimis, susidariusi spūstis išplito ir į aplinkines, gatves.