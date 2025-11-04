Joniškio rajone užsidegus elektrinio motorolerio baterijai, kilo gaisras name

Kaip nurodo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, apie 17 val. 44 min. pranešta, kad Rudiškių seniūnijoje, Rudiškių kaime, Senojoje gatvėje, individualiame gyvenamajame name, kilo gaisras.
Atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad užsidegė kambaryje buvusi elektrinio motorolerio („čioperio“) baterija. Benešant bateriją, degimas persimetė į virtuvės ir miegamojo lubas bei sienas.
Gaisro metu apdegė miegamo lubos ir sienos, virtuvės lubos.
Ugniagesiai nuardė dalį šalia kamino esančios stogo konstrukcijos, pašalino spalius.
Dūmų detektoriaus name nebuvo.