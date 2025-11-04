Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaNelaimės

Joniškio rajone užsidegus elektrinio motorolerio baterijai, kilo gaisras name

2025 m. lapkričio 4 d. 10:50
Joniškio rajone pirmadienį užsiliepsnojus elektrinio motorolerio baterijai, kilo gaisras name.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip nurodo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, apie 17 val. 44 min. pranešta, kad Rudiškių seniūnijoje, Rudiškių kaime, Senojoje gatvėje, individualiame gyvenamajame name, kilo gaisras.
Atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad užsidegė kambaryje buvusi elektrinio motorolerio („čioperio“) baterija. Benešant bateriją, degimas persimetė į virtuvės ir miegamojo lubas bei sienas.
Gaisro metu apdegė miegamo lubos ir sienos, virtuvės lubos.
Ugniagesiai nuardė dalį šalia kamino esančios stogo konstrukcijos, pašalino spalius.
Dūmų detektoriaus name nebuvo.
GaisrasJoniškio rajonasugniagesiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.