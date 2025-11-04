Konferencija
Lapkričio 26 d.
Vilkikas Ignalinos r. užvažiavo ant gulinčio briedžio – įstrigusį negyvą gyvūną ištraukti sugebėjo tik ugniagesiai

2025 m. lapkričio 4 d. 10:44
Lrytas.lt
Ignalinos rajone ugniagesiai traukė negyvą briedį, įstrigusį tarp priekinių vilkiko ratų ir degalų bako. Dėl čia atsidūrusio gyvūno sunkvežimis negalėjo pajudėti, nei pirmyn, nei atgal.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, lapkričio 3 d. apie 20 val. 25 min. Ignalinos r. ugniagesiai buvo iškviesti į kelią Ignalina – Dūkštas. Pagalbos telefonu paskambinęs vilkiko vairuotojas pasakojo, kad norėdamas išvengti susidūrimo su kitu automobiliu, jis užvažiavo ant briedžio, kuris gulėjo viduryje važiuojamosios kelio dalies.
Briedis užstrigo tarp priekinių automobilio MAN ratų ir degalų bakų, pavažiuoti neįmanoma nei į priekį, nei atgal.
Vyras taip pat pranešė, kad degalų bakai nepažeisti.
Atvykus ugniagesiams, briedis buvo užstrigęs tarp priekinių vilkiko ratų ir degalų bakų.
Panaudojus buksyravimo lyną, laukinis gyvūnas iš po sunkvežimio ištrauktas negyvas ir perduotas medžiotojų būrelio nariui.
Sunkiasvorio automobilio degalų bakai buvo nepažeisti, tad ir degalai į aplinką neišsiliejo.
avarijavilkikasbriedis
