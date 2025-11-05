Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžio rajone sužalotas motociklą vairavęs nepilnametis

2025 m. lapkričio 5 d. 10:55
Lrytas.lt
Antradienio popietę Panevėžio rajone per eismo įvykį buvo sužalotas motociklą vairavęs nepilnametis.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie eismo įvykį Ramygaloje policijai buvo pranešta 13 val. 23 min.
Čia vyras (gim. 2006 m.), vairuodamas lengvąjį automobilį AUDI A3, išvažiuodamas iš kiemo, nepastebėjo jam iš kairės pusės važiuojančio motociklo KAWASAKI, jo nepraleido ir jį kliudė.
Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, nukentėjo motociklo vairuotojas nepilnametis (gim. 2010 m.), kuriam suteikta med. pagalba.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaPanevėžio rajonasmotociklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.