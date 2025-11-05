Panevėžio rajone sužalotas motociklą vairavęs nepilnametis

Apie eismo įvykį Ramygaloje policijai buvo pranešta 13 val. 23 min.
Čia vyras (gim. 2006 m.), vairuodamas lengvąjį automobilį AUDI A3, išvažiuodamas iš kiemo, nepastebėjo jam iš kairės pusės važiuojančio motociklo KAWASAKI, jo nepraleido ir jį kliudė.
Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, nukentėjo motociklo vairuotojas nepilnametis (gim. 2010 m.), kuriam suteikta med. pagalba.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
