Tragedija Panevėžio apskrityje: prie automobilio griovyje – žuvęs latvis, afganistanietis išvežtas į ligoninę

2025 m. lapkričio 6 d. 07:30
Papildyta
Trečiadienio vakarą Rokiškio rajone rastas sužeistas, kaip įtariama, Afganistano pilietis, netoliese rastas žuvęs latvis.
„Įtariama, kad įvykis susijęs su neteisėtu migrantų gabenimu.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto asmenų gabenimo per valstybės sieną. Manoma, kad šis įvykis gali būti susijęs su neteisėtų migrantų gabenimu iš Latvijos.
Po policijos pranešimo į įvykio vietą buvo atvykę pasieniečiai, jie apieškojo apylinkes, dirbo ir kinologai su šunimis iš Tverečiaus ir Puškų užkardų, patikrintos apylinkės ir iš oro, tačiau daugiau įtartinų asmenų neaptikta“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Abu vyrai buvo rasti šalia avariją patyrusio automobilio.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, apie 19.44 val. kelyje Juodupė – Aleknos – Aknystė, ties 2,39 km., kairėje pusėje, griovyje, buvo pastebėtas automobilis „Volvo V40“. Mašina rasta nuvažiavusi nuo kelio ir apvirtusi.
Šalia rastas gulintis sužeistas vyras, galimai Afganistano pilietis, asmenybė nenustatyta. Jis dėl sužalojimų išvežtas į Panevėžio ligoninę.
Netoli automobilio, už maždaug 35 metrų į Juodupės miestelio pusę, kairėje pusėje, griovyje rastas vyro, Latvijos piliečio (gim. 1997 m.) kūnas su sužalojimais.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
Sausį-spalį VSAT sulaikė per 1 tūkst. neteisėtų užsieniečių, kurie į Lietuvą pateko iš Latvijos. Šis skaičius yra dvigubai didesnis nei pernai.
