Nelaimės

Šiaulių rajone susidūrus automobiliams, nukentėjo trys žmonės

2025 m. lapkričio 7 d. 09:56
Šiaulių rajone ketvirtadienio rytą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo trys žmonės, informavo policija.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 7.40 val. Vijolių kaime blaivaus vyro (gim. 1944 m.) vairuojamas automobilis „Ford C-Max“ susidūrė su blaivaus vyro (gim. 2003 m.) vairuojamu automobiliu „VW Golf“.
Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai ir automobilio „Ford C-Max“ keleivė (gim. 1947 m.). Visi nukentėję asmenys po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Šiaulių rajonasavarijaLigoninė
