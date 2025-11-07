Šiaulių rajone susidūrus automobiliams, nukentėjo trys žmonės

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 7.40 val. Vijolių kaime blaivaus vyro (gim. 1944 m.) vairuojamas automobilis „Ford C-Max“ susidūrė su blaivaus vyro (gim. 2003 m.) vairuojamu automobiliu „VW Golf“.
Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai ir automobilio „Ford C-Max“ keleivė (gim. 1947 m.). Visi nukentėję asmenys po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Šiaulių rajonasavarijaLigoninė
Rodyti daugiau žymių