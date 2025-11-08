Ant kojų Garliavoje sukeltos visos tarnybos – įvykio vietoje rastas nužudytas vyras

Šeštadienio vakarą vietos gyventojai pranešė matę daugybę policijos pareigūnų ir medikų automobilių, kurie suko į Dobilų gatvę.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė portalui Lrytas pranešė, kad 16 val. 45 minutės buvo gautas pranešimas apie kilusį buitinį konfliktą ir suažlotą žmogų.
Atvykus pareigūnams paaiįkėjo, kad 1989 metais gimęs vyras jau negyvas. Jis gyveno netoli įvykio vietos.
Pareigūnai sulaikė du nusikaltimu įtariamus žmones – 1998 metais gimusį vyrą (jam nustatytas vidutinis 2,22 promilės girtumas) bei 1967 metais gimusią moterį, kuriai nustatytas lengvas (1,37 prom. girtumas).
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pirminiais duomenimis, žmogus mirė nuo pjautinės žaizdos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. Kriminalistų žiniomis, pažįstamų žmonių kompanija svaiginosi alkoholiniais gėrimais, tačiau kilo konfliktas, kurio metu sužalotas vyras mirė.
Vyraspolicijos pareigūnaiGarliava
Rodyti daugiau žymių