2025 m. lapkričio 8 d. 09:34
Nepaliko nelaimėje: Kaune moteris iškvietė gelbėtojus, kad iš upelio ištrauktų įkaušusį sugyventinį
2025 m. lapkričio 8 d. 09:34
Lrytas.lt
Kauno ugniagesiams teko iš upelio traukti vyrą, kuris nesugebėjo iš jo išsikapanoti.
Daugiau nuotraukų (1)
Lapkričio 7-ąją, apie 14 val. 19 min. gautas pranešimas, kad Senosios obels gatvėje neblaivus sugyventinis įkritęs į upelį, negali išlipti.
Atvykę gelbėtojai žmogų iškėlė ir perdavė medikams.
Gelbėtojai
Moteris
Kaunas
