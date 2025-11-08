Lietuvos dienaNelaimės

Nepaliko nelaimėje: Kaune moteris iškvietė gelbėtojus, kad iš upelio ištrauktų įkaušusį sugyventinį

2025 m. lapkričio 8 d. 09:34
Lrytas.lt
Kauno ugniagesiams teko iš upelio traukti vyrą, kuris nesugebėjo iš jo išsikapanoti.
Lapkričio 7-ąją, apie 14 val. 19 min. gautas pranešimas, kad Senosios obels gatvėje neblaivus sugyventinis įkritęs į upelį, negali išlipti.
Atvykę gelbėtojai žmogų iškėlė ir perdavė medikams.
GelbėtojaiMoterisKaunas
