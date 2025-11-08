Nepaprasta naktis Vilkaviškio rajone: purve murdėsi visų tarnybų automobiliai, išgelbėjo ūkininkas

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad lapkričio 7-osios rytą, 3 val. 26 min. gautas pranešimas, kad Vartelių k. (Vilkaviškio r.) užklimpo greitosios medicinos pagalbos ir policijos automobiliai.
Medikų automobilį pavyko ištraukti, tačiau tuomet užklimpo Liubavo ugniagesių komandos autocisterna.
Bandant ištraukti du užklimpusius policijos automobilius, užklimpo Gražiškių ugniagesių komandos autocisterna.
Į pagalbą atvykęs ūkininkas traktoriumi ištraukė visus užklimpusius automobilius ir autocisternas.
GelbėtojaiAutomobiliaiautocisterna
