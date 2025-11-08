Lietuvos dienaNelaimės

Nepaprasta naktis Vilkaviškio rajone: purve murdėsi visų tarnybų automobiliai, išgelbėjo ūkininkas

2025 m. lapkričio 8 d. 10:12
Lrytas.lt
Vilkaviškio rajone purve įstrigo medikų, policijos bei gelbėtojų transporto priemonės. Jas ištraukė vietos ūkininkas. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad lapkričio 7-osios rytą, 3 val. 26 min. gautas pranešimas, kad Vartelių k. (Vilkaviškio r.) užklimpo greitosios medicinos pagalbos ir policijos automobiliai.
Medikų automobilį pavyko ištraukti, tačiau tuomet užklimpo Liubavo ugniagesių komandos autocisterna.
Bandant ištraukti du užklimpusius policijos automobilius, užklimpo Gražiškių ugniagesių komandos autocisterna.
Į pagalbą atvykęs ūkininkas traktoriumi ištraukė visus užklimpusius automobilius ir autocisternas. 
 
GelbėtojaiAutomobiliaiautocisterna
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.