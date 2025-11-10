BMW ir „Audi“ susidūrimas Vilniuje – į ligoninę išvežta moteris

Pranešimas apie avariją Santaros g. lapkričio 10 d. gautas apie 18 val. 20 min. Policijai buvo pranešta, kad ties įvažiavimu į „Maximos“ automobilių aikštelę susidūrė automobiliai „Audi“ ir BMW, viena moteris skundžiasi galvos skausmais.
Atvykę greitosios pagalbos medikai „Audi“ vairuotoją išvežė į ligoninę.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo nelaimės tyrimą ir aiškinasi versiją, kad avariją galėjo sukelti pati „Audi“ vairuotoja.
Pirminiais duomenimis, moteris bandė apsisukti važiuodama pirma eismo juosta. Pradėjus manevrą, jai į šonines dureles trenkėsi antra eismo juosta ta pačia kryptimi važiavęs automobilis BMW.
Įvykis tiriamas.