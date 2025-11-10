Lietuvos dienaNelaimės

BMW ir „Audi“ susidūrimas Vilniuje – į ligoninę išvežta moteris

2025 m. lapkričio 10 d. 19:50
Lrytas.lt
Viena moteris nukentėjo pirmadienio vakarą Vilniuje susidūrus dviem lengviesiems automobiliams.
Daugiau nuotraukų (3)
Pranešimas apie avariją Santaros g. lapkričio 10 d. gautas apie 18 val. 20 min. Policijai buvo pranešta, kad ties įvažiavimu į „Maximos“ automobilių aikštelę susidūrė automobiliai „Audi“ ir BMW, viena moteris skundžiasi galvos skausmais.
Atvykę greitosios pagalbos medikai „Audi“ vairuotoją išvežė į ligoninę.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo nelaimės tyrimą ir aiškinasi versiją, kad avariją galėjo sukelti pati „Audi“ vairuotoja.
Pirminiais duomenimis, moteris bandė apsisukti važiuodama pirma eismo juosta. Pradėjus manevrą, jai į šonines dureles trenkėsi antra eismo juosta ta pačia kryptimi važiavęs automobilis BMW.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusBMW
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.