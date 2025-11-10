Lietuvos dienaNelaimės

Dviejų automobilių susidūrimas judrioje gatvėje Vilniaus centre sukėlė spūstis

2025 m. lapkričio 10 d. 18:09
Lrytas.lt
Vilniaus centre pirmadienio vakarą susidūrus dviem lengviesiems automobiliams žmonės nenukentėjo, tačiau avarija judrioje gatvėje baigiantis darbo diena sukėlė spūstis.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pranešimas apie avariją J.Jasinskio g. ir A.Rotundo g. sankirtoje lapkričio 10 d. gautas apie 15 val. 44 min.
Buvo pranešta, kad čia susidūrė automobiliai „Porsche“ ir „Subaru“, vairuotojai nesutaria dėl kaltės, prašo policijos padėti išsiaiškinti.
Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad avarijoje dalyvaujantis automobilis „Porsche“ yra su lenkiškais valstybiniais numeriais.
Užsieniečiui automobilio vairuotojui ir automobilio „Subaru“ vairuotojui sunkiai sekėsi susišnekėti. Todėl pareigūnai vairuotojams padėjo išsiaiškinti, kas kaltas bei užsipildyti eismo įvykio deklaracijas.
Avarija įvyko baigiantis darbo dienai. Dar ir šiek tiek prieš 18 val. abu apdaužyti automobiliai buvo užėmę visas eismo juostas važiuojant Žvėryno link. Ta kryptimi važiuojantys automobiliai turėjo avariją apvažiuoti priešpriešine eismo juosta.
Tad dėl įvykio J.Jasinskio g. ir aplinkinėse gatvėse susidarė transporto spūstys.
