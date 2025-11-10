Lietuvos dienaNelaimės

Užsiliepsnojus namui Kretingos r. ant kojų sukelti dviejų rajonų ugniagesiai, į ligoninę išvežti du žmonės

2025 m. lapkričio 10 d. 18:31
Lrytas.lt
Papildyta
Kretingos ir Klaipėdos rajonų ugniagesiai buvo sukelti ant kojų gavus pranešimą apie degantį namą. Per incidentą nukentėjo ir į ligoninę buvo išvežti mažiausiai du žmonės.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip rašoma Bendrojo pagalbos centro pranešime, lapkričio 10 d. apie 18 val. 03 min. gautas pranešimas apie tai, kad Kretingos rajone, Žalgirio seniūnijoje, Petrikaičių kaime, Jono Jablonskio g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos miesto, Kretingos rajono ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna.
Iš gaisro gesinimui pasitelktos keturios autocisternos ir štabo automobilis.
Kilus gaisrui iš degančio namo kaimynai išvedė moterį. Ji ir dar vienas nukentėjęs žmogus išvežti į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKretingos rajonasugniagesiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.