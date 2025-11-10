Užsiliepsnojus namui Kretingos r. ant kojų sukelti dviejų rajonų ugniagesiai, į ligoninę išvežti du žmonės

Kaip rašoma Bendrojo pagalbos centro pranešime, lapkričio 10 d. apie 18 val. 03 min. gautas pranešimas apie tai, kad Kretingos rajone, Žalgirio seniūnijoje, Petrikaičių kaime, Jono Jablonskio g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos miesto, Kretingos rajono ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna.
Iš gaisro gesinimui pasitelktos keturios autocisternos ir štabo automobilis.
Kilus gaisrui iš degančio namo kaimynai išvedė moterį. Ji ir dar vienas nukentėjęs žmogus išvežti į ligoninę.
Įvykis tiriamas.