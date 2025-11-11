Orai
2025 m. lapkričio 11 d. 09:05
Kėdainiuose užstrigo parduotuvės liftas – jame įkalintai moteriai prireikė ugniagesių pagalbos
2025 m. lapkričio 11 d. 09:05
Lrytas.lt
Pirmadienį pagalbos tarnyboms buvo pranešta apie Kėdainiuose užstrigusį parduotuvės liftą.
Pagalbos šaukėsi jame buvusi moteris.
Į įvykio vietą 11 val. 29 min. Tilto gatvėje buvo pasiųsti ugniagesiai.
Jie atidarė liftą ir išlaisvino jame buvusią moterį.
