Kelias dienas ieškotas jaunas vilnietis rastas negyvas – kūną miške pastebėjo praeivis

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, lapkričio 11 d. apie 8 val. 14 min. gautas pranešimas, kad Žaliųjų ežerų g. esančiame miške praeivis rado jauno vyro kūną.
Pranešėjas sakė, kad bijo prieiti arčiau, tad nieko daugiau pasakyti negali.
Atvykus pareigūnams, greta kūno rasti asmeniniai daiktai, iš kurių paaiškėjo, jog rastas nuo praėjusios savaitės ieškomo Luko D. (gim. 1995 m.) kūnas.
Apie vilniečio dingimą policijai buvo pranešta lapkričio 5 d. apie 19 val. 41 min. Artimieji sakė, kad porą dienų negali su juo susisiekti, todėl nuvyko į vyro namus Kryžiokų soduose. Vyro namai buvo tušti.
Policija pradėjo dingusio vyro paiešką, į dangų buvo pakelti dronai, vandens telkinius patikrino ugniagesiai.
Dingusio vyro artimieji socialiniame tinkle „Facebook“ paprašė ir visuomenės pagalbos. Buvo skelbiama, kad paskutinį kartą vyriškis gyvas matytas lapkričio 3 d. Jeruzalės rajone.
Radus kūną, paieškos byla perkvalifikuota į ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Pasak policijos, kol kas nusikaltimas nėra įtariamas.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turintiems nustatyti tikslią vyriškio mirties priežastį.
mirė vyrasVilniuspaieška
Rodyti daugiau žymių