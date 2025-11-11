Panevėžyje automobiliui atsitrenkus į autobusą, per avariją nukentėjo trys pastarojo keleivės

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.57 val. Jono Basanavičiaus ir Vilniaus gatvių sankryžoje vyras (gim. 1968 m.), vairuodamas automobilį „Opel“, rikiuodamasis į pirmą juostą, nepraleido važiuojančio pirma juosta autobuso „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras (gim. 1966 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo trys autobuso keleivės (gim. 1959 m., gim. 1971 m., gim. 1977 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.