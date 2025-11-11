Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžyje automobiliui atsitrenkus į autobusą, per avariją nukentėjo trys pastarojo keleivės

2025 m. lapkričio 11 d. 10:01
Panevėžyje pirmadienį automobiliui atsitrenkus į autobusą, nukentėjo trys pastarojo keleivės, pranešė policija.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.57 val. Jono Basanavičiaus ir Vilniaus gatvių sankryžoje vyras (gim. 1968 m.), vairuodamas automobilį „Opel“, rikiuodamasis į pirmą juostą, nepraleido važiuojančio pirma juosta autobuso „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras (gim. 1966 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo trys autobuso keleivės (gim. 1959 m., gim. 1971 m., gim. 1977 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
