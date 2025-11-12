Remontuojant gatvė Lentvaryje rasta sprogmenų – buvo uždarytos ir aplinkinės gatvės, prireikė išminuotojų

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, lapkričio 11 d. apie 11 val. 30 min. Trakų r. ugniagesiai buvo iškviesti į Lentvarį, Pievų g. Buvo pranešta, kad kelininkai, vykdydami kelio remonto darbus, rado 3 sprogmenis.
Dėl radinio buvo įvestas planas „Skydas“.
Atvykę ugniagesiai budėjo, kol atvyko išminuotojai. Išminuotojai palydėti iki karjero Rubežiaus kaime, kur sprogmenys sunaikinti.
Trakų rajono savivaldybė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad eismas visoje Pievų gatvėje draudžiamas. Į ją laikinai nebuvo leidžiama įvažiuoti net ir aplinkinėmis gatvėmis.
Eismas aplinkinėmis gatvėmis atnaujintas sprogmenis išvežus iš įvykio vietos.
Iš Trakų rajono savivaldybės paviešintų nuotraukų aiškėja, kad kelininkai rado tris minosvaidžio minas.
