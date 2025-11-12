Lietuvos dienaNelaimės

Remontuojant gatvė Lentvaryje rasta sprogmenų – buvo uždarytos ir aplinkinės gatvės, prireikė išminuotojų

2025 m. lapkričio 12 d. 11:15
Lrytas.lt
Remontuojant gatvę Lentvaryje antradienį kelininkai aptiko pavojų keliančių sprogmenų. Kol sprogmenys buvo neutralizuoti, policija uždarė ne tik gatvę, kurioje jie buvo rasti, bet ir aplinkines gatves.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, lapkričio 11 d. apie 11 val. 30 min. Trakų r. ugniagesiai buvo iškviesti į Lentvarį, Pievų g. Buvo pranešta, kad kelininkai, vykdydami kelio remonto darbus, rado 3 sprogmenis.
Dėl radinio buvo įvestas planas „Skydas“.
Atvykę ugniagesiai budėjo, kol atvyko išminuotojai. Išminuotojai palydėti iki karjero Rubežiaus kaime, kur sprogmenys sunaikinti.
Trakų rajono savivaldybė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad eismas visoje Pievų gatvėje draudžiamas. Į ją laikinai nebuvo leidžiama įvažiuoti net ir aplinkinėmis gatvėmis.
Eismas aplinkinėmis gatvėmis atnaujintas sprogmenis išvežus iš įvykio vietos.
Iš Trakų rajono savivaldybės paviešintų nuotraukų aiškėja, kad kelininkai rado tris minosvaidžio minas.
