Statomame laive Klaipėdoje nuo pastolių nukrito žmogus – prireikė ugniagesių

2025 m. lapkričio 12 d. 10:56
Klaipėdos greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai skubėjo į pagalbą vyrui, kuris nukrito nuo pastolių statomame laive.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, lapkričio 11 d. apie 12 val. 58 min. Klaipėdos greitosios pagalbos medikai į pagalbą išsikvietė ugniagesius. Medikai pranešė, kad Pilies g. ant pastolių (apie 6 metrų aukštyje) nukrito žmogus, reikalinga pagalba jį nukelti.
Atvykus gelbėtojams ir atlikus žvalgybą nustatyta, kad gamyklos viduje, statomame laive, ant pastolių (6 metrų aukštyje), nukrito žmogus.
Ugniagesiai, užlipę ant pastolių, nukentėjusįjį įtvirtino neštuvuose. Naudodami autokopėčias, nukentėjusįjį nukėlė ant žemės ir perdavė medikams. 
gelbėjimo operacijaKlaipėdaugniagesiai
